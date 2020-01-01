Левченко: У Соболя есть шанс заиграть в Европе на самых высоких ролях

Бывший полузащитник сборной Украины оценил перспективы своего соотечественника.

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о защитнике Брюгге Эдуарде Соболе.

“Я думаю, что сегодня Соболь является крепким оборонительным редутом. Брюгге всегда старается играть с высоким прессингом. Среди главных качеств Эдуарда - скорость, подключения вперед.

Если брать глобально, то шанс Соболя заиграть в Европе на самых высоких ролях мне кажется реальным“, - цитирует Левченко телеканал Футбол.

Ранее Эдуард Соболь признался, что Брюгге хочет оставить его в команде.