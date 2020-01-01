Игуаин может перебраться в МЛС

Аргентинец в летнее межсезонье может сменить клубную прописку.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин в летнее трансферное окно может перебраться в МЛС.

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Как сообщает Calciomercato, руководство "старой сеньоры" не рассчитывает на аргентинца в следующем сезоне. Этой ситуацией хотят воспользоваться в МЛС, чтобы заполучить звездного игрока.

В текущем сезоне 32-летний игрок отыграл 34 поединка за Ювентус, отличившись восемью голами и восемью ассистами. Действующий контракт Игуаина с Ювентусом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Гонсало Игуаин не завершил карьеру из-за мамы.