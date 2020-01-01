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Шахтер - в ТОП-10 команд Европы по числу разгромных побед в национальном чемпионате

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"Оранжево-черные" одерживают победу с крупным счетом в трети случаев.
Шахтер попал в рейтинг CIES
Шахтер попал в рейтинг CIES
ФК Шахтер Донецк

Футбольная лаборатория CIES провела новое исследование, в котором подсчитала все разгромные победы с разницей в три и более голов каждой из команд в своей национальной лиге.

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Исследование рассматривало период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019-го. По его итогам донецкий Шахтер оказался на девятом месте в Европе по данному показателю, имея 32,9% разгромных побед от общего числа поединков.

А вот самой успешной европейской командой по данному показателю является команда из Гибралтара Линкольн Ред Ипмс - 49,6%.

ТОП-10 команд Европы по проценту разгромных побед в чемпионате:

  1. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - 49,6%
  2. Нью-Сейнтс (Уэльс) - 38,3%
  3. Аякс (Нидерланды) - 37,4%
  4. Флора (Эстония) - 35,6%
  5. ПСЖ (Франция) - 35,4%
  6. Барселона (Испания) - 35,4%
  7. Левадия (Эстония) - 34,4%
  8. Бенфика (Португалия) - 32,9%
  9. Шахтер (Украина) - 32,9%
  10. Шериф (Молдова) - 32,9%

ТОП-10 команд из ТОП-5 лиг Европы по этому показателю:

  1. ПСЖ (Франция) - 35,4%
  2. Барселона (Испания) - 35,4%
  3. Бавария (Германия) - 32,4%
  4. Реал Мадрид (Испания) - 27,5%
  5. Манчестер Сити (Англия) - 26,7%
  6. Боруссия Дортмунд (Германия) - 21,2%
  7. Ливерпуль (Англия) - 21,1%
  8. Тоттенхэм (Англия) - 18,8%
  9. Лацио (Италия) - 18,4%
  10. Наполи (Италия) - 18,3%

Рейтинг команд УПЛ по проценту разгромных побед:

  1. Шахтер - 32.9%
  2. Динамо - 24,5
  3. Заря - 13,8%
  4. Десна - 13%
  5. Колос - 8%
  6. Александрия - 7,8%
  7. Карпаты - 5,9%
  8. Мариуполь - 5,1%
  9. Ворскла - 4,6%
  10. Олимпик - 2,6%

Ранее сообщалось, что домашний стадион Шахтера Донбасс-Арена вошла в ТОП-20 лучших стадионов мира

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Теги: Шахтер, футбол, рейтинг
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