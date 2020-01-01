Шахтер - в ТОП-10 команд Европы по числу разгромных побед в национальном чемпионате

"Оранжево-черные" одерживают победу с крупным счетом в трети случаев.

Футбольная лаборатория CIES провела новое исследование, в котором подсчитала все разгромные победы с разницей в три и более голов каждой из команд в своей национальной лиге.

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Исследование рассматривало период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019-го. По его итогам донецкий Шахтер оказался на девятом месте в Европе по данному показателю, имея 32,9% разгромных побед от общего числа поединков.

А вот самой успешной европейской командой по данному показателю является команда из Гибралтара Линкольн Ред Ипмс - 49,6%.

ТОП-10 команд Европы по проценту разгромных побед в чемпионате:

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - 49,6% Нью-Сейнтс (Уэльс) - 38,3% Аякс (Нидерланды) - 37,4% Флора (Эстония) - 35,6% ПСЖ (Франция) - 35,4% Барселона (Испания) - 35,4% Левадия (Эстония) - 34,4% Бенфика (Португалия) - 32,9% Шахтер (Украина) - 32,9% Шериф (Молдова) - 32,9%

ТОП-10 команд из ТОП-5 лиг Европы по этому показателю:

ПСЖ (Франция) - 35,4% Барселона (Испания) - 35,4% Бавария (Германия) - 32,4% Реал Мадрид (Испания) - 27,5% Манчестер Сити (Англия) - 26,7% Боруссия Дортмунд (Германия) - 21,2% Ливерпуль (Англия) - 21,1% Тоттенхэм (Англия) - 18,8% Лацио (Италия) - 18,4% Наполи (Италия) - 18,3%

Рейтинг команд УПЛ по проценту разгромных побед:

Шахтер - 32.9% Динамо - 24,5 Заря - 13,8% Десна - 13% Колос - 8% Александрия - 7,8% Карпаты - 5,9% Мариуполь - 5,1% Ворскла - 4,6% Олимпик - 2,6%

Ранее сообщалось, что домашний стадион Шахтера Донбасс-Арена вошла в ТОП-20 лучших стадионов мира.