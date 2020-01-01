Шахтер - в ТОП-10 команд Европы по числу разгромных побед в национальном чемпионате
"Оранжево-черные" одерживают победу с крупным счетом в трети случаев.
Футбольная лаборатория CIES провела новое исследование, в котором подсчитала все разгромные победы с разницей в три и более голов каждой из команд в своей национальной лиге.
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Исследование рассматривало период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019-го. По его итогам донецкий Шахтер оказался на девятом месте в Европе по данному показателю, имея 32,9% разгромных побед от общего числа поединков.
А вот самой успешной европейской командой по данному показателю является команда из Гибралтара Линкольн Ред Ипмс - 49,6%.
ТОП-10 команд Европы по проценту разгромных побед в чемпионате:
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - 49,6%
- Нью-Сейнтс (Уэльс) - 38,3%
- Аякс (Нидерланды) - 37,4%
- Флора (Эстония) - 35,6%
- ПСЖ (Франция) - 35,4%
- Барселона (Испания) - 35,4%
- Левадия (Эстония) - 34,4%
- Бенфика (Португалия) - 32,9%
- Шахтер (Украина) - 32,9%
- Шериф (Молдова) - 32,9%
ТОП-10 команд из ТОП-5 лиг Европы по этому показателю:
- ПСЖ (Франция) - 35,4%
- Барселона (Испания) - 35,4%
- Бавария (Германия) - 32,4%
- Реал Мадрид (Испания) - 27,5%
- Манчестер Сити (Англия) - 26,7%
- Боруссия Дортмунд (Германия) - 21,2%
- Ливерпуль (Англия) - 21,1%
- Тоттенхэм (Англия) - 18,8%
- Лацио (Италия) - 18,4%
- Наполи (Италия) - 18,3%
Рейтинг команд УПЛ по проценту разгромных побед:
- Шахтер - 32.9%
- Динамо - 24,5
- Заря - 13,8%
- Десна - 13%
- Колос - 8%
- Александрия - 7,8%
- Карпаты - 5,9%
- Мариуполь - 5,1%
- Ворскла - 4,6%
- Олимпик - 2,6%
Ранее сообщалось, что домашний стадион Шахтера Донбасс-Арена вошла в ТОП-20 лучших стадионов мира.
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