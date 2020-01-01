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Президент ПСЖ - самый влиятельный человек в футболе по версии France Football

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Французское издание назвало трех самых влиятельных людей в футбольном мире.
Нассер Аль-Хелайфи
Нассер Аль-Хелайфи
Getty Images

Авторитетное издание France Football составило рейтинг самых влиятельных людей в мире футбола.

Первое строчку занял президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи. Функционер также возглавляет катарскую телекомпанию beIN Media Group, у которой более 55 миллионов подписчиков. Нассер Аль-Хелайфи занимается подготовкой чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

“Я считаю, что важны не роли, должности или титулы. Меня никогда не мотивировали такие вещи. Мое внимание большей степени фокусируется на результатах и влиянии. Сила власти, постоянный поиск славы - это лишь чистое тщеславие“, - заявил Аль-Хелайфи.

Вторую позицию в рейтинге занял нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Третью строчку занял президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон превзошел Бекхэма и стал самым богатым спортсменом Великобритании.

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Теги: Нассер Аль-Хелайфи, Криштиану Роналду, Джанни Инфантино, футбол, рейтинг
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