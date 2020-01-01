Не Месси, не Роналду: Роберто Карлос назвал лучшего игрока в истории футбола

Бразилец выдел своего соотечественника.

Бывший футболист мадридского Реала Роберто Карлос рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

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“Роналдо очень выделялся на тренировках. Он был лучшим. Больше такого игрока никогда не будет. Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси не сравнятся никогда с ним - Роналдо уникален.

Я считаю, что в наши времена было сложнее забивать. Футбол был более силовым, а атакующие игроки - менее защищены. Но Роналдо делал все что хотел.

Я знал, насколько Роналдо невероятен, когда он перешел в Реал, а многие люди считали, что это не так. Он удивил многих. Я помню, как 80 тысяч человек были очень счастливы и были удивлены его игре“, - приводит слова Роберто Карлоса Goal.com.

Ранее Роналдо назвал игроков, которые должны были выиграть Золотой мяч.