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Бывший футболист Зари может перебраться в Арсенал

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"Канониры" готовы сделать предложение.
Деннис Бонавентуре
Деннис Бонавентуре
Getty Images

Бывший игрок Зари Деннис Бонавентуре, который ныне выступает за Брюгге, может стать игроком лондонского Арсенала в летнее трансферное окно, об этом сообщает Mirror.

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По информации источника, главный тренер “канониров“ считает, что 22-летний нападающий сможет заменить Пьера-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта, которые могут покинуть лондонский клуб летом.

Отмечается, что Арсенал должен будет заплатить около 22 миллионов фунтов стерлингов. Что касается Брюгге, то команда готова отпустить Бонавентуре.

В текущем сезоне форвард провел 33 матча, в которых забил девять голов и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий Арсенала попался на употреблении запрещенных веществ.

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Теги: Деннис Бонавентуре, Заря, Арсенал Лондон, футбол, Арсенал
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