Бывший футболист Зари может перебраться в Арсенал

"Канониры" готовы сделать предложение.

Бывший игрок Зари Деннис Бонавентуре, который ныне выступает за Брюгге, может стать игроком лондонского Арсенала в летнее трансферное окно, об этом сообщает Mirror.

Читай также: Дортмундская Боруссия готова потратить 25 миллионов на экс-игрока Зари

По информации источника, главный тренер “канониров“ считает, что 22-летний нападающий сможет заменить Пьера-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта, которые могут покинуть лондонский клуб летом.

Отмечается, что Арсенал должен будет заплатить около 22 миллионов фунтов стерлингов. Что касается Брюгге, то команда готова отпустить Бонавентуре.

В текущем сезоне форвард провел 33 матча, в которых забил девять голов и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий Арсенала попался на употреблении запрещенных веществ.