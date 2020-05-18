Швед не получит медаль за чемпионство Селтика
Украинец не выполнил обязательное условие.
В Шотландии официально приняли решение досрочно завершить чемпионат и признать победителем Селтик.
Для шотландского клуба это 51-е чемпионство в истории. Украинский полузащитник Селтика Марьян Швед не сможет получить чемпионскую медаль за завершенный сезон.
Вся причина в том, что игрок провел лишь один матч за команду в чемпионате Шотландии, а необходимое условие - нужно отыграть не менее 25% матчей.
Отметим, что всего Швед принял участие в трех матчах Селтика за весь сезон.
Напомним, что украинский футболист мог вернуться в чемпионат Украины летом.
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