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Швед не получит медаль за чемпионство Селтика

Комментариев: 2
Украинец не выполнил обязательное условие.
Марьян Швед
Марьян Швед
instagram.com/celticfc/

В Шотландии официально приняли решение досрочно завершить чемпионат и признать победителем Селтик.

Для шотландского клуба это 51-е чемпионство в истории. Украинский полузащитник Селтика Марьян Швед не сможет получить чемпионскую медаль за завершенный сезон.

Вся причина в том, что игрок провел лишь один матч за команду в чемпионате Шотландии, а необходимое условие - нужно отыграть не менее 25% матчей. 

Отметим, что всего Швед принял участие в трех матчах Селтика за весь сезон.

Напомним, что украинский футболист мог вернуться в чемпионат Украины летом.

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Теги: Марьян Швед, Селтик, чемпионат Шотландии, футбол
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Комментариев (2)
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bondan    18.05.2020, 17:26
Оценка:  0
bondan
Так 1 матч или 3?
гость  (аноним)  18.05.2020, 17:24
Оценка:  0
гость
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