Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Шотландии досрочно завершили сезон

Комментариев: 0
Чемпионом страны объявили Селтик.

Игроки Селтика
Игроки Селтика
Getty Images

SPFL (Шотландская профессиональная лига) приняла решение досрочно завершить чемпионат. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Для определения победителя использовали систему среднего числа очков, набранных той или иной командой за матч.

Таким образом, чемпионом объявили Селтик. Вторым стал Рейнджерс, тройку лучших замкнул Мазервелл.

Это девятый подряд титул для команды из Глазго.

SFPL

Элитный дивизион покинет Хартс.

Отметим, что за Селтик выступает украинец Марьян Швед. Он провел за команду всего один матч, поэтому не сможет претендовать на золотую медаль.

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Шотландии, Селтик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь