В Шотландии досрочно завершили сезон

Чемпионом страны объявили Селтик.

Игроки Селтика Getty Images

SPFL (Шотландская профессиональная лига) приняла решение досрочно завершить чемпионат. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Для определения победителя использовали систему среднего числа очков, набранных той или иной командой за матч.

Таким образом, чемпионом объявили Селтик. Вторым стал Рейнджерс, тройку лучших замкнул Мазервелл.

Это девятый подряд титул для команды из Глазго.

SFPL

Элитный дивизион покинет Хартс.

Отметим, что за Селтик выступает украинец Марьян Швед. Он провел за команду всего один матч, поэтому не сможет претендовать на золотую медаль.