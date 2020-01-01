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Венгер: Матчи без зрителей навредят футболу

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Французский специалист считает, что такой формат подходит только для краткосрочной перспективы.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер прокомментировал решение проводить матчи при пустых трибунах.

“Я убежден, что поединки без болельщиков навредят футболу.

Это решение может быть в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной, но все-таки это лучший способ закончить сезон“, - цитирует Венгера beIN Sports.

Ранее Арсен Венгер признался, что все еще следит за Арсеналом.

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Теги: футбол, Арсен Венгер
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