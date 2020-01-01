Чеферин: Европейский сезон завершится в августе

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций выразил уверенность, что большинство чемпионатов смогут доиграть сезон.

Глава УЕФА Александер Чеферин считает, что большинство чемпионатов смогут полноценно доиграть сезон.

“Нам необходимо подождать, пока исполком УЕФА постановит даты, однако с уверенностью могу заявить, что если все будет продолжаться в нынешнем ключе, то европейский сезон завершится в августе.

Я также считаю, что мы сможем доиграть европейский сезон, то есть турниры под нашей эгидой. Национальные лиги - другой вопрос, они решат отдельно, но, как я уже ранее говорил, по крайней мере 80% закончат сезон“, - отметил он в интервью beIN Sports.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует сократить или отменить квалификацию еврокубков в следующем сезоне.