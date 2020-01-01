Соболь: Брюгге хочет оставить меня в команде

Украинец не получал предложений от других клубов.

Защитник Брюгге Эдуард Соболь, права на которого принадлежат Шахтеру, заявил, что команда хочет его сохранить.

“Интерес со стороны европейских команд? Я не получал конкретных предложений. Единственный интерес со стороны Брюгге, который желает оставить меня в команде. Я рад этому.

Очень быстро адаптировался в Брюгге, можно сказать, что адаптации не было. С первых игр начал уверенно себя чувствовать на поле. Большая заслуга в этом тренерского штаба и футболистов, которые меня приняли. Все мысли только о своем прогрессе“, - цитирует игрока телеканал Футбол.

Ранее сообщалось, что Брюгге отказывается платить полную сумму за Соболя.