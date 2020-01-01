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Соболь: Брюгге хочет оставить меня в команде

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Украинец не получал предложений от других клубов.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
Getty Images

Защитник Брюгге Эдуард Соболь, права на которого принадлежат Шахтеру, заявил, что команда хочет его сохранить.

“Интерес со стороны европейских команд? Я не получал конкретных предложений. Единственный интерес со стороны Брюгге, который желает оставить меня в команде. Я рад этому.

Очень быстро адаптировался в Брюгге, можно сказать, что адаптации не было. С первых игр начал уверенно себя чувствовать на поле. Большая заслуга в этом тренерского штаба и футболистов, которые меня приняли. Все мысли только о своем прогрессе“, - цитирует игрока телеканал Футбол.

Ранее сообщалось, что Брюгге отказывается платить полную сумму за Соболя.

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Теги: футбол, Эдуард Соболь, Брюгге, чемпионат Бельгии
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