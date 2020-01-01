Кьеллини: Рамос может нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью

Итальянец считает своего коллегу лучшим защитником в мире.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился своим мнением о защитнике Серхио Рамосе.

“Он лучший защитник мира. Говорят, он импульсивный игрок, а не тактик, и пропускает по 8-10 голов за сезон из-за собственных ошибок. Но Серхио очень техничен и спокойно может быть нападающим.

Но у Рамоса есть две характеристики, которых больше почти ни у кого нет. Во-первых, он умеет играть важнейшую роль в больших матчах, причем его действия не поддаются логике. А во-вторых, Серхио способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью.

Он мастерски нанес травму Салаху в финале Лиги чемпионов 2018 года. Он всегда говорил, что не делал этого специально, зная, что, падая так и не отпуская при этом руку соперника, в 9 случаях из 10 он рискует сломать ему руку“, - цитирует Кьеллини Football Italia.

Ранее Джорджо Кьеллини назвал слабость Артуро Видаля.