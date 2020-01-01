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Тайсон может перебраться в чемпионат Турции

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Услугами бразильца интересуется Фенербахче.
Тайсон
Тайсон
Getty Images

Фенербахче интересуется полузащитником Шахтера Тайсоном. Об этом сообщает Fotomac.

Отмечается, что в летнее трансферное окно турецкая команда планирует приобрести игроков, которые смогут улучшить результаты клуба. Бразилец является одним из главных кандидатов на усиление "канареек".

Напомним, контракт Тайсона с Шахтером рассчитан до начала 2021 года. Ранее он рассказал, когда покинет стан “горняков“.

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Теги: футбол, Тайсон, Фенербахче, чемпионат Турции
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