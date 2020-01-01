Тайсон может перебраться в чемпионат Турции

Услугами бразильца интересуется Фенербахче.

Фенербахче интересуется полузащитником Шахтера Тайсоном. Об этом сообщает Fotomac.

Отмечается, что в летнее трансферное окно турецкая команда планирует приобрести игроков, которые смогут улучшить результаты клуба. Бразилец является одним из главных кандидатов на усиление "канареек".

Напомним, контракт Тайсона с Шахтером рассчитан до начала 2021 года. Ранее он рассказал, когда покинет стан “горняков“.