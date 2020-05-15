Официально: Брюгге досрочно признан чемпионом Бельгии

Чемпионат Бельгии завершился.

Генеральная ассамблея бельгийской лиги проголосовала за досрочное завершения чемпионата страны из-за пандемии коронавируса. За данное решение проголосовало 84% клубов.

Таким образом, Брюгге, за который выступает украинский футболист Эдуард Соболь, признан чемпионом страны.

Команда лидировала в турнирной таблице с отрывом в 15 очков на момент приостановки чемпионата.

Time to celebrate! 🥳



Schrap alles in je agenda en maak zondag tijd voor de grootste virtuele kampioenenmatch/show! 🤩 #VRBruges pic.twitter.com/v2ViYszysW — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 15, 2020

Отметим, что для Брюгге это 16-й чемпионский титул за всю историю.

Чемпионат Бельгии - это третий турнир, который досрочно завершился. Ранее аналогичные решения приняли во Франции и Нидерландах.