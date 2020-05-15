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Официально: Брюгге досрочно признан чемпионом Бельгии

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Чемпионат Бельгии завершился.
Брюгге - чемпион Бельгии
Брюгге - чемпион Бельгии
Getty Images

Генеральная ассамблея бельгийской лиги проголосовала за досрочное завершения чемпионата страны из-за пандемии коронавируса. За данное решение проголосовало 84% клубов.

Таким образом, Брюгге, за который выступает украинский футболист Эдуард Соболь, признан чемпионом страны.

Команда лидировала в турнирной таблице с отрывом в 15 очков на момент приостановки чемпионата.

Отметим, что для Брюгге это 16-й чемпионский титул за всю историю.

Чемпионат Бельгии - это третий турнир, который досрочно завершился. Ранее аналогичные решения приняли во Франции и Нидерландах.

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Теги: Брюгге, чемпионат Бельгии, футбол, коронавиру
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