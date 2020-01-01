Гент готов отпустить Яремчука летом
Бельгийский клуб смирился с уходом украинца.
Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук с большой вероятностью покинет бельгийский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Voetbalprimeur.
По информации источника, руководство Гента приняло решение отпустить украинца, так как не хочет удерживать Романа силой в команде.
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Отмечается, что в услугах футболиста заинтересованы европейские клубы, которые уже связались с Гентом о возможном приобретении форварда.
В текущем сезоне Яремчук провел за Гент 18 матчей, в которых забил десять голов. Напомним, что в январе украинец перенес операцию на ахилле.
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