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Гент готов отпустить Яремчука летом

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Бельгийский клуб смирился с уходом украинца.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
kaagent.be

Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук с большой вероятностью покинет бельгийский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Voetbalprimeur.

По информации источника, руководство Гента приняло решение отпустить украинца, так как не хочет удерживать Романа силой в команде.

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Отмечается, что в услугах футболиста заинтересованы европейские клубы, которые уже связались с Гентом о возможном приобретении форварда.

В текущем сезоне Яремчук провел за Гент 18 матчей, в которых забил десять голов. Напомним, что в январе украинец перенес операцию на ахилле.

Ранее Яремчук рассказал о своем будущем в Генте.

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Теги: Гент, Роман Яремчук, футбол
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