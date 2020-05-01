Шахтер поборется с Реалом за вундеркинда из Бразилии

"Горняки" могут заплатить 50 миллионов за игрока.

Шахтер заинтересован в приобретении Юри Сезара из Фламенго, об этом сообщает Odia.

По информации источника, донецкий клуб активно следит за 20-летним бразильцем. “Горняки“ готовы выступить с предложением о трансфере, однако за игроком наблюдают скауты мадридского Реала и Удинезе.

В текущем сезоне Сезар выступает за Форталезе на правах аренды. Действующий контракт левого вингера с Фламенго рассчитан до 2023 года, а сумма отступных составляет 50 миллионов евро.

Напомним, что донецкий клуб заинтересовался двумя футболистами Бока Хуниорс.

Ранее директор Шахтера рассказал, почему клуб делает ставку на бразильцев.