Шахтер поборется с Реалом за вундеркинда из Бразилии
"Горняки" могут заплатить 50 миллионов за игрока.
Шахтер заинтересован в приобретении Юри Сезара из Фламенго, об этом сообщает Odia.
По информации источника, донецкий клуб активно следит за 20-летним бразильцем. “Горняки“ готовы выступить с предложением о трансфере, однако за игроком наблюдают скауты мадридского Реала и Удинезе.
В текущем сезоне Сезар выступает за Форталезе на правах аренды. Действующий контракт левого вингера с Фламенго рассчитан до 2023 года, а сумма отступных составляет 50 миллионов евро.
Напомним, что донецкий клуб заинтересовался двумя футболистами Бока Хуниорс.
Ранее директор Шахтера рассказал, почему клуб делает ставку на бразильцев.
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