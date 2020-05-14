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Брюгге отказывается платить полную сумму за Соболя

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Шахтер не готов идти на уступки.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
Getty Images

Руководство бельгийского Брюгге намерено выкупить у Шахтера украинского защитника Эдуарда Соболя, об этом сообщает Voetbalkrant.

Как информирует источник, в контракте футболиста прописана возможность выкупа за четыре миллиона евро. Бельгийский клуб, в свою очередь, хочет снизить цену на Соболя до трех миллионов евро, но “горняки“ отказываются идти на уступки.

Отмечается, что в данный момент клубы продолжают вести переговоры по возможному трансферу украинца.

В текущем сезоне Соболь провел за Брюгге 32 игры, в которых отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера.

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Теги: Брюгге, Эдуард Соболь, Шахтер Донецк, футбол
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