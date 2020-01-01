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Экс-форвард Арсенала признался, что проиграл в азартные игры огромную сумму денег

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Никлас Бендтнер заверил, что он всегда мог остановиться.
Никлас Бендтнер
Никлас Бендтнер
Getty Images

Бывший нападающий Арсенала и сборной Дании Никлас Бендтнер рассказал о своем пристрастии к азартным играм.

"Я часто играю в азартные игры, включая покер. Я играю с 19-ти лет. Тяжело сказать, сколько я проиграл за всю жизнь, мне кажется, около 50 миллионов датских крон (примерно 7 млн евро - прим. ред.).

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Уверяю, у меня нет никакой игровой зависимости, потому что я всегда знал, когда нужно остановиться. Но да, в прошлом я действительно ставил весьма крупные суммы. Как-то в Лондоне ситуация вышла из-под контроля, но я справился и после этого ставил меньшие суммы.

Сейчас я играю в покер только как развлечение с друзьями. Мой максимум - это 100 крон (около 13 евро - прим. ред.)", - приводит слова Бендтнера The Sun.

Отметич, что сейчас Бендтнер является свободным агентом. Ранее он выступал за Арсенал, Сандерленд, Ювентус, Вольфсбург, Ноттингем и Копенгаген, а также за сборную Дании.

Ранее сообщалось, что Никласа Бендтнера арестовали на 50 суток.

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Теги: Никлас Бендтнер, футбол, вне игры, покер
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