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Месси высоко оценил уровень форварда Интера

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По слухам, Лаутаро Мартинес может перебраться в Барселону ближайшим летом.
Лаутаро Мартинес и Лионель Месси
Лаутаро Мартинес и Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился мнением об игроке Интера Лаутаро Мартинеса, который, по слухам, может перебраться в каталонский клуб.

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"Честно говоря, я не в курсе о переговорах, не знаю, идут ли они. Но Лаутаро впечатляет - он совершенный форвард, мощный игрок, который отлично забивает и владеет отличным дриблингом.

Посмотрим, что будет с ним и перейдет ли он. Посмотрим, что будет с другими игроками, о которых говорят", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Интер сообщил Барселоне требования по трансферу Лаутаро.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Лаутаро Мартинес, Интер, футбол
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