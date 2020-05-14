Месси высоко оценил уровень форварда Интера

По слухам, Лаутаро Мартинес может перебраться в Барселону ближайшим летом.

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился мнением об игроке Интера Лаутаро Мартинеса, который, по слухам, может перебраться в каталонский клуб.

Читай также: Президент Ла Лиги опроверг переговоры Барселоны по трансферам Неймара и Лаутаро

"Честно говоря, я не в курсе о переговорах, не знаю, идут ли они. Но Лаутаро впечатляет - он совершенный форвард, мощный игрок, который отлично забивает и владеет отличным дриблингом.

Посмотрим, что будет с ним и перейдет ли он. Посмотрим, что будет с другими игроками, о которых говорят", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Интер сообщил Барселоне требования по трансферу Лаутаро.