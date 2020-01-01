Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Бешикташе выявлено восемь случаев заражения коронавирусом

Комментариев: 0
Вирусом заразился президент команды.
Футболисты Бешикташа
Футболисты Бешикташа
Getty Images

В среду, 13 мая, все футболисты и сотрудники Бешикташа сдали тест на коронавирус, об этом сообщает официальны сайт команды.

Читай также: ФИФА отменила церемонию награждения The Best FIFA Football Awards в 2020 году

Как информирует пресс-служба “орлов“, по результатам анализов у восьмерых человек был выявлен коронавирус.

Имена заболевших не сообщаются, но известно, что коронавирусом заразился президент клуба Ахмет Нур Чеби.

Отмечается, что всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Турции объявили дату возобновления сезона.

Поделись:
Теги: Бешикташ, чемпионат Турции, Суперлига, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь