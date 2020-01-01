В Бешикташе выявлено восемь случаев заражения коронавирусом
Вирусом заразился президент команды.
В среду, 13 мая, все футболисты и сотрудники Бешикташа сдали тест на коронавирус, об этом сообщает официальны сайт команды.
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Как информирует пресс-служба “орлов“, по результатам анализов у восьмерых человек был выявлен коронавирус.
Имена заболевших не сообщаются, но известно, что коронавирусом заразился президент клуба Ахмет Нур Чеби.
Отмечается, что всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее в Турции объявили дату возобновления сезона.
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