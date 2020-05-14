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Милевский: Могу скурить максимум пять сигарет

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Футболист признался, что у него есть вредные привычки.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010

Форвард Динамо-Брест Артем Милевский в разговоре с Андреем Ворониным признался, что иногда курит. 

“Иногда потягиваю сигареты. Но очень редко. 10-20 сигарет курить не могу, могу только пять“.

Воронин ответил, что перешел с сигарет на IQOS.

“Два года курю IQOS. Перепрыгнул с сигарет на IQOS, я за здоровый образ жизни. Решил перейти на это.

У меня дома блоков 10-15 сигарет осталось. Еще с тех времен“, - признался Воронин в эфире Youtube-канала Миля.

Ранее Милевский опроверг информацию о том, что у него есть паспорт Беларуси.

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Теги: футбол, Динамо-Брест, Артем Милевский, Андрей Воронин, вне игры
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navigator2    14.05.2020, 14:43
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