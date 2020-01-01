Симеоне: Месси - машина по забиванию голов, а Марадона - лицо аргентинского футбола

Специалист считает, что звездный дуэт смог бы состояться на футбольном поле.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился мнением о возможном дуэте Лионеля Месси и Диего Марадоны на футбольном поле.

“Они абсолютно разные. Месси - машина по забиванию голов. В последние годы я регулярно страдал от действия Лионеля на футбольном поле.

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Марадона же был лицом аргентинского футбола. Сегодня кажется, что Месси более зрелый, и он воплощает это. Они смогли бы играть вместе“, - приводит слова Симеоне Goal.com.

Также специалист высказался о том, можно ли было бы добавить в этот дуэт Криштиану Роналду.

“Добавить Криштиану будет сложнее. В таком случае появились бы дыры в команде.

Я всегда говорю: если один игрок не бежит, то все в порядке, если два - сложно, если три - невозможно“, - отметил Симеоне.

Ранее Клопп рассказал, кто ему нравится больше - Месси или Роналду.