В Турции объявили дату возобновления сезона

Все лиги страны будут возобновлены.

Турция возобновит все свои турниры www.tff.org

Руководство турецкой федерации футбола утвердила даты возобновления турниров во всех лигах, об этом сообщил официальный Twitter Суперлиги.

Как информирует пресс-служба организации, матчи Суперлиги планируют возобновить 12 июня, Лигу 1 (второй дивизион) -19 июня. Лига 2, Лига 3 и аматорская лига начнут проведение поединков - 18 июля.

Отметим, что на момент остановки футбольных турниров из-за пандемии коронавируса в турецкой Суперлиге после 26-ти туров лидировали Трабзонспор и Истанбул Башакшехир (по 53 очка).

Ранее сообщалось, что 23-го мая планируется возобновление чемпионата Чехии, а в Португалии - 4-го июня.