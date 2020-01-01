В Турции объявили дату возобновления сезона
Все лиги страны будут возобновлены.
Руководство турецкой федерации футбола утвердила даты возобновления турниров во всех лигах, об этом сообщил официальный Twitter Суперлиги.
Как информирует пресс-служба организации, матчи Суперлиги планируют возобновить 12 июня, Лигу 1 (второй дивизион) -19 июня. Лига 2, Лига 3 и аматорская лига начнут проведение поединков - 18 июля.
Отметим, что на момент остановки футбольных турниров из-за пандемии коронавируса в турецкой Суперлиге после 26-ти туров лидировали Трабзонспор и Истанбул Башакшехир (по 53 очка).
Ранее сообщалось, что 23-го мая планируется возобновление чемпионата Чехии, а в Португалии - 4-го июня.
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