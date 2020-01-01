Шевченко назвал двух тренеров, которые сыграли ключевую роль в его карьере

Украинец рассказал о вкладе наставников.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выделил двух наставников, которые оказали большую роль в футбольной карьере.

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“Валерий Лобановский и Карло Анчелотти. Это те два тренера, которые дали мне большой опыт в футболе. Благодаря Лобановскому я научился культуре труда, он много в меня заложил. Да и все наше поколение многому научилось у него.

Когда я выиграл Лигу чемпионов с Миланом, то принес кубок под его памятник. Он всегда мечтал выиграть этот трофей.

Анчелотти - тренер, с которым я выиграл больше всего, он - техник, который знает, как строить отличные отношения с футболистами.

Карло создал невероятную атмосферу в команда, также благодаря Галлиани, который построил великий Милан вместе с Берлускони“, - рассказал Шевченко в прямом эфире в Instagram с журналистом Карло Пеллегатти.

Ранее Шевченко назвал факторы, которые помогли выиграть Золотой мяч.

Напомним, что Шевченко занял 12-е место в истории ЛЧ по соотношению голов и количества матчей.