Клопп рассказал, кто ему нравится больше - Месси или Роналду
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, кто из двух выдающихся форвардов ему нравится больше - Криштиану Роналду или Лионель Месси.
"Для меня лучше Месси, но я очень уважаю Роналду. Я объясню. Мы играли против обоих футболистов, и против каждого из них крайне сложно защищаться.
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Если бы меня попросили описать идеального футболиста, то это был бы игрок с ростом Криштиану, который мог бы прыгать так же высоко и бегать так же быстро, как он. И я бы добавил сюда его отношение к делу - безупречное и профессиональное, лучше не бывает.
Но с другой стороны, есть маленький Месси, который делает вещи так, что они выглядят невероятно простыми. Поэтому он как игрок нравится мне чуточку больше. Но все равно, Криштиану - отличный игрок", - сказал Клопп в интервью YouTube-каналу freekickerz.
Ранее Юрген Клопп рассказал, какого игрока хотел бы видеть в Ливерпуле.
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