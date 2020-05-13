ФИФА отменила церемонию награждения The Best FIFA Football Awards в 2020 году

Пандемия коронавируса повлияла не только на проведение матчей, но и на вручение наград.

Лионель Месси и Меган Рапино с наградами The Best FIFA в 2019 году Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить ежегодную церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards в этом году.

Как сообщает Marca, такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, которая повлияла на проведение множества турниров.

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На данный момент только один турнир под эгидой ФИФА не перенесен - клубный чемпионат мира, запланированный на декабрь.

Источник также отмечает, что издание France Football пока что не определило судьбу другой престижной награды - Золотого мяча.

Напомним, действующим обладателем награды The Best является форвард Барселоны Лионель Месси.