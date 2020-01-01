Тоттенхэм и Ювентус собираются совершить обмен футболистами
Клубы рассчитывают обменяться крайними защитниками.
В летнее трансферное окно лондонский Тоттенхэм и туринский Ювентус собираются совершить обмен крайними защитниками.
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Как сообщает Tuttomercatoweb, "шпоры" готовы расстаться с правым защитником Сержом Орье. Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо хочет подписать как нового правого, так и левого фулбека.
В сферу интересов клуба попал игрок Ювентуса Алекс Сандро. Учитывая, что "старой сеньоре" требуется правый защитник, клубы могут совершить обмен игроками. Сейчас стороны ведут переговоры.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм близок к подписанию защитника ПСЖ Томаса Менье.
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