Футболистам в Швеции не нужно будет сдавать тесты на коронавирус перед матчами

Игрокам придется ежедневно заполнять анкету о собственном самочувствии и отправлять ее врачу.

В Швеции не будут тестировать футболистов Getty Images

В Швеции не собираются вводит правило об обязательном тестировании футболистов и тренеров на коронавирус перед возобновлением тренировок и матчей.

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Как сообщает Associated Press, вместо обязательного тестирования игроки будут ежедневно заполнять специальную форму с оценкой собственного самочувствия, которую им нужно будет отправлять клубному врачу минимум за два часа до тренировки или матча.

Доктор должен будет оценить состояние игрока, и если он обнаружит какие-либо симптомы заболевания, то игрок останется дома.

Ожидается, что чемпионат в Швеции возобновят 14 июня, но официальное решение пока что не принято.

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Стоит сказать, что в Швеции, в отличии от большинства других европейских стран, не было применено жестких мер карантина. Так, не было массовых закрытий учреждений, запретов на выход из дома и штрафов за нарушение режима самоизоляции.

На данный момент в стране зафиксировано 27 272 случая заражения коронавирусом, из них 3 313 человек скончались, а 4 971 - вылечились.

Ранее сообщалось, что врачи клубов АПЛ отказываются брать на себя ответственность за футболистов.