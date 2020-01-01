Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, когда возобновят чемпионат Португалии

Комментариев: 0
В Португалии осталось провести всего лишь 10 туров.
Чемпионат Португалии возобновят 4 июня
Чемпионат Португалии возобновят 4 июня
ligaportugal.pt

Руководство чемпионата Португалии определилось с датой возобновления сезона-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Читай также: Бундеслига представила календарь доигровки чемпионата Германии

Как сообщает пресс-служба турнира, первый матч после паузы будет сыгран уже 4 июня 2020 года. Это будет поединок 25-го тура Примейра-лиги, однако какой именно пока не уточняется. Полный календарь чемпионата будет представлен немного позже.

Стоит сказать, что в Португалии осталось отыграть всего лишь 10 туров. Лидером чемпионата является Порту, который опережает Бенфику на один пункт.

Отметим, что в Португалии зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 1 163 человека умерли, а 3 013 - вылечились.

Ранее сообщалось, что в Чехии собираются возобновить футбольный сезон 23 мая.

Поделись:
Теги: Португалия, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь