Стало известно, когда возобновят чемпионат Португалии

В Португалии осталось провести всего лишь 10 туров.

Руководство чемпионата Португалии определилось с датой возобновления сезона-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщает пресс-служба турнира, первый матч после паузы будет сыгран уже 4 июня 2020 года. Это будет поединок 25-го тура Примейра-лиги, однако какой именно пока не уточняется. Полный календарь чемпионата будет представлен немного позже.

Стоит сказать, что в Португалии осталось отыграть всего лишь 10 туров. Лидером чемпионата является Порту, который опережает Бенфику на один пункт.

Отметим, что в Португалии зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 1 163 человека умерли, а 3 013 - вылечились.

Ранее сообщалось, что в Чехии собираются возобновить футбольный сезон 23 мая.