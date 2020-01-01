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Футбольный сезон в Чехии возобновится 23 мая

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Еще одна европейская страна готовится к возвращению спорта.
В Чехии возобновляют футбольный сезон
В Чехии возобновляют футбольный сезон
twitter.com/fortunaligacz

Чешская Фортуна-лига назвала дату возобновления футбольного сезона, который на два месяца остановился из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба лиги, первый матч после паузы состоится в субботу, 23 мая. Это будет поединок 23-го тура между Теплице и либерецким Слованом. Расписание остальных поединков будет оглашено позже.

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Отметим, что Теплице и Слован сыграли только 23 матча, а остальные команды чемпионата - по 24. До конца первого этапа высшего чешского дивизиона осталось сыграть шесть туров, после чего команды будут разбиты на три группы (чемпионская, группа Лиги Европы и группа выживания).

Стоит сказать, что в Чехии зарегистрирован 8 221 случай заражения коронавирусом, из них 283 человека умерли, а 4 889 - вылечились.

Ранее сообщалось, что итальянскую Серию А завершат, если кто-то заразится COVID-19 после возобновления тренировок.

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Теги: футбол, Чехия, коронавирус
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