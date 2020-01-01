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Китайский клуб снялся с чемпионата и собирается объявить о банкротсве

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Тяньцзинь Тяньхай не сумел справиться с финансовыми проблемами.
Тяньцзинь Тяньхай снялся с чемпионата Китая
Тяньцзинь Тяньхай снялся с чемпионата Китая
chinaquanjianfc.com

Китайский клуб Тяньцзинь Тяньхай принял решение снятся с розыгрыша Суперлиги страны.

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Как сообщает Globo Esporte, Тяньцзинь не справился с финансовыми проблемами и в ближайшее время объявит о банкротстве. Место команды в чемпионате займет Шеньчжень под руководством Роберто Донадони.

Отметим, что ранее Тяньцзинь тренировали Фабио Каннаваро и Паулу Соуза, а за команду выступали такие игроки, как Антони Модест, Луис Фабиано, Алешандро Пато, Аксель Витсель, Жадсон и Жуниор Мораес.

Ранее сообщалось, что бельгийский клуб объявил о банкротстве.

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Теги: Тяньцзинь, Китай, Суперлига, футбол, вне игры, банкротство
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