"Никогда в жизни не чувствовал себя так плохо": Легенда Аякса переболел коронавирусом
Яри Литманен признался, что болезнь была очень утомительной.
Бывший полузащитник Аякса, Барселоны и Ливерпуля Яри Литманен рассказал о своей борьбе с коронавирусом.
“У меня была температура, головная боль, мышечные боли, одышка и все возможное. К счастью, боли или одышка не были слишком сильными, поэтому я не ходил в больницу и восстанавливался дома. Но это было тяжело.
Болеть - утомительно, а бывает и достаточно тяжело. Физически я, наверное, никогда в жизни не чувствовал себя так плохо“, - цитирует Литманена Telegraaf.
Ранее сообщалось, что в чемпионате Беларуси зафиксирован первый случай заражением коронавирусом у футболиста.
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