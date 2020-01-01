"Никогда в жизни не чувствовал себя так плохо": Легенда Аякса переболел коронавирусом

Яри Литманен признался, что болезнь была очень утомительной.

Бывший полузащитник Аякса, Барселоны и Ливерпуля Яри Литманен рассказал о своей борьбе с коронавирусом.

“У меня была температура, головная боль, мышечные боли, одышка и все возможное. К счастью, боли или одышка не были слишком сильными, поэтому я не ходил в больницу и восстанавливался дома. Но это было тяжело.

Болеть - утомительно, а бывает и достаточно тяжело. Физически я, наверное, никогда в жизни не чувствовал себя так плохо“, - цитирует Литманена Telegraaf.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Беларуси зафиксирован первый случай заражением коронавирусом у футболиста.