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УЕФА планирует сократить или отменить квалификацию еврокубков в следующем сезоне

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Формат Лиги чемпионов и Лиги Европы может измениться.
УЕФА может отменить квалификацию в еврокубках
УЕФА может отменить квалификацию в еврокубках
Getty Images

УЕФА планирует сократить количество отборочных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что футбольные власти могут и вовсе отменить все поединки до группового этапа, потому что все еще неизвестно время завершения чемпионатов и еврокубков в текущей кампании.

На данный момент старт Лиги чемпионов сезона-2020/21 запланирован на 20 октября, но эта дата может измениться.

Ранее сообщалось, что УЕФА может лишить Нидерланды одного представителя в еврокубках.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Лига Европы, УЕФА
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