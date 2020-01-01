УЕФА планирует сократить или отменить квалификацию еврокубков в следующем сезоне

Формат Лиги чемпионов и Лиги Европы может измениться.

УЕФА может отменить квалификацию в еврокубках Getty Images

УЕФА планирует сократить количество отборочных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что футбольные власти могут и вовсе отменить все поединки до группового этапа, потому что все еще неизвестно время завершения чемпионатов и еврокубков в текущей кампании.

На данный момент старт Лиги чемпионов сезона-2020/21 запланирован на 20 октября, но эта дата может измениться.

Ранее сообщалось, что УЕФА может лишить Нидерланды одного представителя в еврокубках.