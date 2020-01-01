Владельцы Манчестер Сити купили бельгийский клуб

Теперь City Football Group владеет акциями Ломмель СК.

Холдинговая компания City Football Group, которая является владельцем Манчестер Сити, сообщила о покупке очередного футбольного клуба. Теперь в структуре CFG находится бельгийский Ломмель СК, выступающий во втором дивизионе.

Как заявил исполнительный директор холдинга Ферран Сориано, CFG обратил внимание на бельгийский рынок из-за того, что эта страна в последние годы стала одной из лучших в Европе по по качеству футбола, а также стала родиной большого количества игроков мирового класса.

Отметим, что за Ломмель СК выступает бывший полузащитник молодежной сборной Украины грузинского происхождения Бека Вачиберадзе.

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