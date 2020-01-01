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В чемпионате Беларуси зафиксирован первый случай заражением коронавирусом у футболиста

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Команда ушла на карантин.
В чемпионате Беларуси зафиксирован первый случай заражением коронавирусом
В чемпионате Беларуси зафиксирован первый случай заражением коронавирусом
ФК Минск

В чемпионате Белуруси впервые зафиксирован случай заражением коронавирусом, об этом сообщает Прессболл.

По информации источника, в футбольному клубе Минск один из игроков сдал положительный тест на коронавирус. 

Таким образом, столичный клуб был вынужден уйти на двухнедельный карантин. Команда не сможет принимать участие в ближайших матчах высшего дивизиона Беларуси, в которых должны были сыграть с Неманом (15 мая) и Смолевичи (23 мая).

Напомним, что чемпионат Беларуси - единственный европейский чемпионат, которая продолжает функционировать во время пандемии коронавируса. 

Сейчас в Беларуси зафиксировано около 23 тысяч случаев заболеванием вирусом, из которых более шести тысяч людей выздоровили, а 131 человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игрока.

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Теги: Минск, чемпионат Беларуси, футбол, коронавирус
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