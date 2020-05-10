Яремчук рассказал о своем будущем в Генте

Украинец рад, что заинтересовал европейские клубы.

Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своем будущем в бельгийском клубе.

“Интерес Ромы ко мне? Думаю, что не стоит возвращаться назад. Это приятная история, ведь на меня обратили внимание. Наверное, я заслужил его своей игрой, каждый футболист заслужил это. Нужно много тренироваться и работать, чтобы сделать шаг в карьере.

Но если быть честным, то на данный момент нет мыслей об уходе из Гента. Я только пережил травму и для меня главное - набрать тонус и вернуть кондиции. После этого можно думать о переходе в другую команду. Пока я сосредоточен на Генте“, - заявил Яремчук в программе Великий футбол.

Отметим, что Яремчук рассказал о шансах сборной Украины на чемпионате Европы, который состоится в следующем году.