Герой мема "танцующих гробовщиков": Мечтаю похоронить Роналдиньо

Бенжамин Айду назвал футболистов, которых хотел бы проводить в последний путь.

Бенжамен Айду, один из танцоров с гробом из мемного ролика, рассказал о том, кого из футболистов хотел бы проводить в последний путь.

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“Конечно, я желаю им всем долгой жизни, но если бы у меня был такой шанс... Я мечтаю проводить в последний путь Роналдиньо. Потом Марадону и, наконец, Месси. Роналдиньо - игрок, который всегда меня поражал.

Я был бы счастлив, если бы кто-то спародировал нас в момент празднования голов. Просто прыгал бы от радости! Если они попытаются скопировать то, что сделали мы, да, я буду впечатлен.

Если кто-то воссоздаст этот танец, то он попал бы в социальные сети. Это празднование станет вирусным во всем мире. Я был бы благодарен футболистам за это“, - приводит слова Айду Goal со ссылкой на Footmercato.

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