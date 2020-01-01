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Динамо-Брест минимально обыграло минское Динамо в чемпионате Беларуси

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Клуб, в котором выступают украинцы, сумел добыть важную победу в чемпионате.
Брестское Динамо добыло минимальную победу
Брестское Динамо добыло минимальную победу
ФК Динамо-Брест

Сегодня, 10 мая, в рамках восьмого тура чемпионата Беларуси брестское Динамо в домашнем поединке обыграло Динамо Минск - 2:1.

Счет в матче был открыт на пятой минуте благодаря усилиям украинского дуэта - Александра Нойка и Артема Милевского. Полузащитник выдал острую передачу под форварда, который вынудил игрока минского Динамо забить в свои ворота.

В середине первого тайма гости сумели отыграться, но в начале второго тайма брестское Динамо забило второй гол, который и стал победным.

Динамо-Брест - Динамо Минск - 2:1
Голы: Бручич, 5 (в свои ворота), Лаптев, 51 – Данило, 24.

Динамо-Брест: Игнатович, Габи, Юзепчук, Быков, Веретило, Гордейчук, Лаптев (Садовский, 57), Милевский (Виртус, 87), Нойок, Павловец, Савицкий.

Динамо Минск: Руденок, Бручич, Горопевшек, Данило (Бахар, 65), Динга, Климович, Козлов (Павловски, 73), Олехнович. Риос, Шикавка, Шитов.

Предупреждения: Быков, Веретило, Нойок – Динга, Климович, Козлов.

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Теги: Динамо-Брест, Динамо Минск, чемпионат Беларуси, футбол
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