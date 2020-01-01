Тренер Аякса: Гвардиола лишь раз ошибся в своей карьере

Специалист выделил главную проблему испанца.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг поделился мнением о наставнике Манчестер Сити Хосепе Гвардиоле.

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“Я считаю, что Хосеп единожды ошибся за всю карьеру. Это произошло тогда, когда он возглавил Манчестер Сити. Все дело в том, что Гвардиола недооценил силу и скорость английской Премьер-лиги.

После первого сезона он пришел к выводу, что нельзя играть в тот футбол, который он любит, без пары физически сильных спортсменов. И Гвардиола сразу купил их, он ведь не упрямый тренер.

Никто никогда не забудет Гвардиолу. Он уже сумел доказать свое мастерство в качестве наставника в Испании, Германии, а теперь и в Англии. Хосеп подстроился под культуру каждой страны и повлиял на футбол в целом“, - цитирует тен Хага Daily Mail.

Напомним, что нидерландский специалист был ассистентом Гвардиолы в Баварии с 2013 по 2015 год.

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