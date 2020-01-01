Динамо-Брест - Динамо Минск: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Беларуси

Начало поединка запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Динамо-Брест - Динамо Минск: видео онлайн-трансляция football hub

Сегодня, 10 мая, в рамках восьмого тура чемпионата Беларуси встретятся брестское Динамо и Динамо из Минска.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча, который начнется в 20:00 по киевскому времени:

Отметим, что брестское Динамо занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея в активе десять очков. Что касается минского Динамо, то команда идет на 13 месте с девятью очками.

Напомним, что ранее Динамо-Брест вышло в финал Кубка Беларуси, выбив команду Вернидуба.