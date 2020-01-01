Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Турецкий футболист признался в убийстве своего пятилетнего сына

Комментариев: 0
Футболист задушил ребенка, у которого были симптомы коронавируса.
Сехер Токташ
Сехер Токташ
dailysabah.com

Турецкий футболист Сехер Токташ, выступающий за клуб Бурса Йылдирим, признался в убийстве своего пятилетнего сына.

Читай также: Массажист Фламенго, проработавший в клубе 40 лет, умер от коронавируса

Как сообщает Daily Sabah, Токташ сообщил об убийстве через 11 дней после того, как официальные лица постановили, что мальчик скончался из-за затрудненного дыхания, вызванного коронавирусом.

Источник отмечает, что малыша госпитализировали 23 апреля в местной больнице с высокой температурой и кашлем. Ребенка изолировали из-за подозрения на COVID-19. В тот же день отец малыша вызвал врачей в палату и сообщил, что у мальчика затрудненное дыхание.

Читай также: Экс-защитник Шальке, признанный погибшим, был найден живым

Ребенка доставили в отделение интенсивной терапии, но спасти его жизнь не удалось. Учитывая характерные симптомы, случай признали смертью от коронавируса. Однако спустя 11 дней Токташ пришел в полицейский участок и сознался в преступлении.

"Я положил подушку на лицо сына, когда он лежал на спине. 15 минут я давил на подушку, а когда он перестал двигаться, то убрал ее. Потом я позвал врачей, чтобы снять с себя подозрения. Почему я это сделал? Я никогда не любил своего младшего сына.

Читай также: Легендарный экс-игрок и тренер Сент-Этьена скончался на 82-м году жизни

Не знаю почему, я просто его не любил. Единственная причина, почему я убил его в тот день, в том, что он не не нравился. У меня нет никаких психических проблем", - приводит источник слова Токташа.

Полиция арестовала футболиста и в скором времени он предстанет перед судом. Мужчине грозит пожизненное заключение. Власти собираются эксгумировать тело и провести вскрытие.

Ранее сообщалось, что английского футболиста приговорили к пожизненному заключению за убийство.

Поделись:
Теги: Турция, футбол, вне игры, убийство, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь