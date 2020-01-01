Турецкий футболист признался в убийстве своего пятилетнего сына

Футболист задушил ребенка, у которого были симптомы коронавируса.

Турецкий футболист Сехер Токташ, выступающий за клуб Бурса Йылдирим, признался в убийстве своего пятилетнего сына.

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Как сообщает Daily Sabah, Токташ сообщил об убийстве через 11 дней после того, как официальные лица постановили, что мальчик скончался из-за затрудненного дыхания, вызванного коронавирусом.

Источник отмечает, что малыша госпитализировали 23 апреля в местной больнице с высокой температурой и кашлем. Ребенка изолировали из-за подозрения на COVID-19. В тот же день отец малыша вызвал врачей в палату и сообщил, что у мальчика затрудненное дыхание.

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Ребенка доставили в отделение интенсивной терапии, но спасти его жизнь не удалось. Учитывая характерные симптомы, случай признали смертью от коронавируса. Однако спустя 11 дней Токташ пришел в полицейский участок и сознался в преступлении.

"Я положил подушку на лицо сына, когда он лежал на спине. 15 минут я давил на подушку, а когда он перестал двигаться, то убрал ее. Потом я позвал врачей, чтобы снять с себя подозрения. Почему я это сделал? Я никогда не любил своего младшего сына.

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Не знаю почему, я просто его не любил. Единственная причина, почему я убил его в тот день, в том, что он не не нравился. У меня нет никаких психических проблем", - приводит источник слова Токташа.

Полиция арестовала футболиста и в скором времени он предстанет перед судом. Мужчине грозит пожизненное заключение. Власти собираются эксгумировать тело и провести вскрытие.

Ранее сообщалось, что английского футболиста приговорили к пожизненному заключению за убийство.