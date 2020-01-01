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Вукоевич прокомментировал конфликт с женой, из-за которого его арестовали

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Экс-игрок Динамо рассказал, что у него действительно был конфликт с женой.
Огнен Вукоевич
Огнен Вукоевич
Getty Images

Бывший игрок Динамо Огнен Вукоевич, ныне работающий селекционером в киевском клубе, высказался по поводу своего ареста хорватской полицией.

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"Подтверждаю, что мой конфликт с женой стал причиной допроса в прокуратуре. Меня освободили, но при условии, что мы не будем жить вместе до тех пор, пока не разрешим данную проблему.

Верю, что в кругу семьи и в ближайшее время решим наши разногласия. До тех пор я прошу понять наше желание держать семейные дела между собой", - приводит слова Вукоевича Jutarnji List.

Напомним, Огнена Вукоевича после дачи показаний отпустили, но запретили приближаться к жене ближе, чем на 200 метров.

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Теги: Огнен Вукоевич, футбол, вне игры, скандал
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