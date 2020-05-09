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Роналдо назвал игроков, которые должны были выиграть Золотой мяч

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"Зубастик" назвал футболистов, которые должны были получить престижную индивидуальную награду, но так и не получили ее.
Роналдо
Роналдо
Getty Images

Легендарный экс-форвард сборной Бразилии Роналдо назвал пятерых футболистов, которые, по его мнению, должны были получить Золотой мяч, однако так и не выиграли эту награду.

“Я могу назвать четырех игроков, которые так и не выиграли Золотой мяч, но должны были - Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Рауль.

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Также я бы включил в этот список Роберто Карлоса, который дважды был вторым, уступая в борьбе мне“, - приводит слова Роналдо Football Italia со ссылкой на прямой эфир в Instagram.

Отметим, что Роналдо дважды выигрывал Золотой мяч - в 1997 и 2002 годах.

Напомним, Роналдо попал в ТОП-5 величайших футболистов в мире за последние 25 лет.

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Теги: футбол, Роналдо, Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти, Рауль, Роберто Карлос
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