Роналдо назвал игроков, которые должны были выиграть Золотой мяч

"Зубастик" назвал футболистов, которые должны были получить престижную индивидуальную награду, но так и не получили ее.

Легендарный экс-форвард сборной Бразилии Роналдо назвал пятерых футболистов, которые, по его мнению, должны были получить Золотой мяч, однако так и не выиграли эту награду.

“Я могу назвать четырех игроков, которые так и не выиграли Золотой мяч, но должны были - Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Рауль.

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Также я бы включил в этот список Роберто Карлоса, который дважды был вторым, уступая в борьбе мне“, - приводит слова Роналдо Football Italia со ссылкой на прямой эфир в Instagram.

Отметим, что Роналдо дважды выигрывал Золотой мяч - в 1997 и 2002 годах.

Напомним, Роналдо попал в ТОП-5 величайших футболистов в мире за последние 25 лет.