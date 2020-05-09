Полиция отпустила Вукоевича, но запретила приближаться к жене

Экс-игрок Динамо угрожал убить свою жену.

Хорватская полиция отпустила из-под стражи селекционера киевского Динамо Огнена Вукоевич.

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Как сообщает Jutarnji Vijesti, экс-футболиста отпустили после дачи показаний. При этом отмечется, что ему запрещено посещать свой дом в Тушканаце, а также приближаться к жене менее, чем на 200 метров.

Отмечается, что это временная мера, и ее срок будет зависеть от самого Вукоевича и его супруги, а также от их адвокатов, которые должны будут подать ходатайство о приостановке.

Напомним, Огнена Вукоевича арестовали за угрозы убить жену и тещу.