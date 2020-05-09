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Полиция отпустила Вукоевича, но запретила приближаться к жене

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Экс-игрок Динамо угрожал убить свою жену.
Огнен Вукоевич
Огнен Вукоевич
Getty Images

Хорватская полиция отпустила из-под стражи селекционера киевского Динамо Огнена Вукоевич.

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Как сообщает Jutarnji Vijesti, экс-футболиста отпустили после дачи показаний. При этом отмечется, что ему запрещено посещать свой дом в Тушканаце, а также приближаться к жене менее, чем на 200 метров.

Отмечается, что это временная мера, и ее срок будет зависеть от самого Вукоевича и его супруги, а также от их адвокатов, которые должны будут подать ходатайство о приостановке.

Напомним, Огнена Вукоевича арестовали за угрозы убить жену и тещу.

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Теги: Огнен Вукоевич, футбол, вне игры
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гость  (аноним)  09.05.2020, 17:47
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Желаю всем козломордым пабидитилям на 9 мая испить коктейль - ПАБИДИТИЛЬ - ведро смолы горячей, залить боярой, влить, слегка помешивая веслом или лопатой, канистру стекломоя, довести до кипения и мелкими глотками осушить ёмкость до дна.
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