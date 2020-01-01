В Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игрока

Матч первой лиги Беларуси был перенесен ассоциацией футбола страны.

У одного из игроков Арсенала подозревают коронавирус instagram.com/arsenaldzerzhinsk/

Матч первой лиги Беларуси Гомель - Арсенал (Дзержинск), который должен был состоятся 10 мая, был перенесен Белорусской ассоциацией футбола из-за подозрения на каронавирус у одного из игроков Арсенала.

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“Ассоциация Белорусской федерации футбола продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований.

На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке“, - говорится на официальном сайте ассоциации.

Ранее сообщалось, что министр спорта Беларуси не видит необходимости останавливать чемпионат.