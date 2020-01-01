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Легионер Динамо может перебраться в чемпионат Турции

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Услугами Миккеля Дуэлунда интересуется Трабзонспор.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд попал в сферу интересов турецкого Трабзонспора. Об этом сообщает Fotospor.

Отмечается, что представители клуба уже контактировали с киевлянами по поводу возможного трансфера футболиста и получили согласие.

Кроме того, сам датчанин не против покинуть стан “бело-синих“, где его преследуют травмы. В Турции игрок надеется перезапустить свою карьеру.

В этом сезоне чемпионата Украины на счету Дуэлунда только четыре матча за Динамо, в которых отличиться результативными действиями он не сумел.

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Теги: футбол, Трабзонспор, Миккель Дуэлунд, Динамо
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