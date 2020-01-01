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ФИФА официально разрешила командам делать по пять замен в матче

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Команды смогут делать ротации во составах после возобновления сезона.
Замена
Замена
Getty Images

Международная федерация футбола внесла временные изменения в правила игры. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Теперь во время матча каждая из команд может провести по пять замен, но чтобы не затягивать поединок, эти пять замен можно производить не более, чем в три приема. Возможность менять футболистов в перерыве сохранится.

Данное решение поможет клубам легче справляться с уплотненным графиком матчей, которые возобновляться после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Данное правило будет распространяться на все официальные турниры, которые будут завершены до 31 декабря 2020 года.

Ранее в чемпионате Испании увеличили количество замен.

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Теги: футбол, ФИФА
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