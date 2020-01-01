Величайшие футболисты в мире за последние 25 лет. Часть 3

Завершаем наш цикл статей о самых выдающихся футболистах последних 25-ти лет.

Мы представляем вам 25 лучших футболистов за последние 25 лет. В первом цикле данной темы мы вспомнили Буффона, Рауля, Кантону и других.

Во второй части мы рассказали о Кака, Каннаваро, Мальдини… И вот, наконец-то мы подобрались к ТОП-5.

5. Роналдиньо

Роналдиньо Getty Images

Как признавался Роналдиньо, в его успехе виноват…пес!

“В детстве я оттачивал дриблинг со своей собакой. Когда мои друзья уставали от меня, то только пес продолжал бежать за мячом“, - рассказал Роналдиньо в интервью FFT в 2012 году.

Наверное, тот самый пес помог Роналдиньо стать лучшим технически одаренным футболистом в Бразилии, который всегда широко улыбался.

Жуниньо Пернамбукано так описывал Роналдиньо: “самый умелый игрок, которого я когда-либо видел“ и “у его уловок не было конца“. Действительно, Роналдиньо восхищал своей техникой, которую, при этом, демонстрировал на максимальных скоростях. Все это принесло ему немало трофеев, среди которых победа в Лиге чемпионов и статус чемпиона мира (2002 год).

Правда, сейчас имя Роналдиньо вспоминают из-за ареста в Парагвае, куда он въехал по фальшивым документам. Из-за этого он отпраздновал свое 40-летие в тюрьме, а сейчас находится под домашним арестом.

4. Роналдо

Роналдо Getty Images

“Зубастик“ один из самых выдающихся бразильских нападающих. Его уверенный первый сезон на взрослом уровне в Крузейро сразу же открыл ему дорогу в Европу. Вначале он восхищал в ПСВ, потом – в Барселоне, Интере, Реале и Милане, а потом вернулся доигрывать на родину.

Резкий, быстрый, талантливый бомбардир покорил сердца миллионов и был одним из тех, кто подарил Бразилии чемпионский титул в 2002 году. Впрочем, у него есть и титул чемпиона мира 1994 года, но тогда главный тренер национальной команды не дал 17-летнему парню сыграть ни одной минуты.

Роналдо не покинул футбол – теперь он владеет 51% акций испанского клуба Вальядолид. Пакет акций экс-футболист приобрел осенью 2018 года.

3. Зинедин Зидан

Зинедин Зидан Getty Images

Многие молодые футбольные фанаты знают Зидана как тренера, который привел Реал к трем победам в Лиге чемпионов. Однако более зрелые поклонники футбола знают его не только, как талантливого менеджера, но и как великолепного футболиста, который завоевал 6 трофеев с Ювентусом и 6 – с мадридским Реалом.

Изящный атакующий полузащитник, который создавал моменты как для себя, так и для партнеров по команде. Однако его уход из спорта был громким и скандальным – финал ЧМ-2006, Франция близка к триумфу, но тут Зидан головой бьет Марко Матерацци…

Все знают, что случилось дальше, - красная карточка Зидану, серия послематчевых пенальти и… Италия стала чемпионом мира.

2. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду Getty Images

Противостояние последнего десятилетия (даже чуть больше) – Роналду и Месси. И в этом рейтинге все же португальцу немного не хватило для победы. Но это ничуть не преуменьшает невероятных заслуг великого футболиста, который даже в 34 года поражает своей формой.

Будучи молодым вингером он попал в Манчестер Юнайтед и стал безжалостный бомбардиром, завоевав с “красными дьяволами“ целых 9 трофеев. А дальше была эра Реала, в котором CR7 был божественен. А то, сколько он работает, как тренируется, следит за своим питанием, мотивирует молодых футболистов.

Говорить о количестве трофеев Роналду бессмысленно – их огромное количество как в МЮ, так и в Реале, а теперь он еще и блистает в Ювентусе. И нельзя забывать о том, что Криштиану выиграл 5 Золотых мячей. Больше только у Лео.

1. Лионель Месси

Лионель Месси Getty Images

Об аргентинце, как и о его главном сопернике Роналду, можно говорить долго и много. Да и еще точно на протяжении долгих лет фанаты этих игроков будут спорить о том, кто же лучше. В данном рейтинге победил Лео.

Месси – “инопланетянин“, именно так называют его товарищи по команде, фанаты, да и даже те, кто особо не увлекается футболом. 718 официальных матчей за первую команду Барселоны, в которых он забил 627 голов. Действительно впечатляет.

Всю свою карьеру Месси провел в Барселоне, куда попал в 13-летнем возрасте. Каталонцы оплатили его переезд и дорогостоящее лечение, и точно не пожалели ни об одном вложенном в игрока центе.

Вместе с “сине-гранатовыми“ Лео выиграл 10 чемпионства в Испании, 6 Кубков и 8 Суперкубков страны, 4 раза стал победителем Лиги чемпионов, 3 раза завоевал Суперкубок УЕФА. Однако кое-чего в активе Месси все же не хватает – титула чемпиона мира. Летом ему исполнится 33 года, и не факт, что он останется в спорте до ЧМ-2022 в Катаре.

По материалам FourFourTwo

Перевод и адаптация: СПОРТ bigmir)net