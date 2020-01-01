Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Величайшие футболисты в мире за последние 25 лет. Часть 3

Комментариев: 0
Завершаем наш цикл статей о самых выдающихся футболистах последних 25-ти лет.
Зинедин Зидан, Криштиану Роналду и Лионель Месси
Зинедин Зидан, Криштиану Роналду и Лионель Месси
Getty Images

Мы представляем вам 25 лучших футболистов за последние 25 лет. В первом цикле данной темы мы вспомнили Буффона, Рауля, Кантону и других.

Во второй части мы рассказали о Кака, Каннаваро, Мальдини… И вот, наконец-то мы подобрались к ТОП-5.

5. Роналдиньо

Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Как признавался Роналдиньо, в его успехе виноват…пес!

“В детстве я оттачивал дриблинг со своей собакой. Когда мои друзья уставали от меня, то только пес продолжал бежать за мячом“, - рассказал Роналдиньо в интервью FFT в 2012 году.

Наверное, тот самый пес помог Роналдиньо стать лучшим технически одаренным футболистом в Бразилии, который всегда широко улыбался.

Жуниньо Пернамбукано так описывал Роналдиньо: “самый умелый игрок, которого я когда-либо видел“ и “у его уловок не было конца“. Действительно, Роналдиньо восхищал своей техникой, которую, при этом, демонстрировал на максимальных скоростях. Все это принесло ему немало трофеев, среди которых победа в Лиге чемпионов и статус чемпиона мира (2002 год).

Правда, сейчас имя Роналдиньо вспоминают из-за ареста в Парагвае, куда он въехал по фальшивым документам. Из-за этого он отпраздновал свое 40-летие в тюрьме, а сейчас находится под домашним арестом.

4. Роналдо

Роналдо
Роналдо
Getty Images

“Зубастик“ один из самых выдающихся бразильских нападающих. Его уверенный первый сезон на взрослом уровне в Крузейро сразу же открыл ему дорогу в Европу. Вначале он восхищал в ПСВ, потом – в Барселоне, Интере, Реале и Милане, а потом вернулся доигрывать на родину.

Резкий, быстрый, талантливый бомбардир покорил сердца миллионов и был одним из тех, кто подарил Бразилии чемпионский титул в 2002 году. Впрочем, у него есть и титул чемпиона мира 1994 года, но тогда главный тренер национальной команды не дал 17-летнему парню сыграть ни одной минуты.

Роналдо не покинул футбол – теперь он владеет 51% акций испанского клуба Вальядолид. Пакет акций экс-футболист приобрел осенью 2018 года.

3. Зинедин Зидан

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Многие молодые футбольные фанаты знают Зидана как тренера, который привел Реал к трем победам в Лиге чемпионов. Однако более зрелые поклонники футбола знают его не только, как талантливого менеджера, но и как великолепного футболиста, который завоевал 6 трофеев с Ювентусом и 6 – с мадридским Реалом.

Изящный атакующий полузащитник, который создавал моменты как для себя, так и для партнеров по команде. Однако его уход из спорта был громким и скандальным – финал ЧМ-2006, Франция близка к триумфу, но тут Зидан головой бьет Марко Матерацци

Все знают, что случилось дальше, - красная карточка Зидану, серия послематчевых пенальти и… Италия стала чемпионом мира.

2. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Противостояние последнего десятилетия (даже чуть больше) – Роналду и Месси. И в этом рейтинге все же португальцу немного не хватило для победы. Но это ничуть не преуменьшает невероятных заслуг великого футболиста, который даже в 34 года поражает своей формой.

Будучи молодым вингером он попал в Манчестер Юнайтед и стал безжалостный бомбардиром, завоевав с “красными дьяволами“ целых 9 трофеев. А дальше была эра Реала, в котором CR7 был божественен. А то, сколько он работает, как тренируется, следит за своим питанием, мотивирует молодых футболистов.

Говорить о количестве трофеев Роналду бессмысленно – их огромное количество как в МЮ, так и в Реале, а теперь он еще и блистает в Ювентусе. И нельзя забывать о том, что Криштиану выиграл 5 Золотых мячей. Больше только у Лео.

1. Лионель Месси

Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Об аргентинце, как и о его главном сопернике Роналду, можно говорить долго и много. Да и еще точно на протяжении долгих лет фанаты этих игроков будут спорить о том, кто же лучше. В данном рейтинге победил Лео.

Месси – “инопланетянин“, именно так называют его товарищи по команде, фанаты, да и даже те, кто особо не увлекается футболом. 718 официальных матчей за первую команду Барселоны, в которых он забил 627 голов. Действительно впечатляет.

Всю свою карьеру Месси провел в Барселоне, куда попал в 13-летнем возрасте. Каталонцы оплатили его переезд и дорогостоящее лечение, и точно не пожалели ни об одном вложенном в игрока центе.

Вместе с “сине-гранатовыми“ Лео выиграл 10 чемпионства в Испании, 6 Кубков и 8 Суперкубков страны, 4 раза стал победителем Лиги чемпионов, 3 раза завоевал Суперкубок УЕФА. Однако кое-чего в активе Месси все же не хватает – титула чемпиона мира. Летом ему исполнится 33 года, и не факт, что он останется в спорте до ЧМ-2022 в Катаре.

 

По материалам FourFourTwo

Перевод и адаптация: СПОРТ bigmir)net

Поделись:
Теги: футбол, ТОП-5, топ, лучшие игроки
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь