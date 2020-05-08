Бывший футболист Металлиста заразился коронавирусом

Игрок сдал положительный тест на анализ.

Бывший игрок Металлиста Диего Соуза, который ныне играет за бразильский Гремио, заразился коронавирусом.

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Как утверждает пресс-служба команды, все футболисты и сотрудники клуба прошли тест на Covid-19. По результатам анализов стало известно, что в команде трое зараженных: два работника и игрок - Диего Соуза.

Футболист будет изолирован от команды в течение двух недель. Все это время бразилец будет находиться под наблюдением медицинского штаба клуба.

Ранее сообщалось, что Дибала окончательно вылечился от коронавируса.