Выбрасываю телефон: Шевченко рассказал о видео, которое не может смотреть

Бывший нападающий Милана Андрей Шевченко поделился воспоминанием о проигранном финале Лиги чемпионов в сезоне-2004/05, когда итальянский клуб упустил победу, выигрывая 3:0 после первого тайма.

“Несколько месяцев назад УЕФА в Instagram выложил сэйвы Дудека в том матче. До сих пор не могу смотреть их, отворачиваюсь, выбрасываю телефон. Не могу.

Все мы люди. Случаются тяжелые времена, но, если в тебе есть сила, ты поднимаешься, потому мы и живы. Через 2 года Милан сумел выиграть Лигу чемпионов, но уже без меня“, - цитирует Шевченко Calciomercato со ссылкой на прямой эфир специалиста с Кристианом Виери в Instagram.

😱 Jerzy Dudek to the rescue

THAT double save = 🔥🔥🔥



Liverpool's 2005 hero turns 47 today 🎈#UCL | @LFC pic.twitter.com/3me2vDJViJ