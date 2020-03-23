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Выбрасываю телефон: Шевченко рассказал о видео, которое не может смотреть

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Украинец вспомнил о финальном матче Лиги чемпионов против Ливерпуля.
Андрей Шевченко и Эжи Дудек
Андрей Шевченко и Эжи Дудек
Getty Images

Бывший нападающий Милана Андрей Шевченко поделился воспоминанием о проигранном финале Лиги чемпионов в сезоне-2004/05, когда итальянский клуб упустил победу, выигрывая 3:0 после первого тайма.

“Несколько месяцев назад УЕФА в Instagram выложил сэйвы Дудека в том матче. До сих пор не могу смотреть их, отворачиваюсь, выбрасываю телефон. Не могу.

Все мы люди. Случаются тяжелые времена, но, если в тебе есть сила, ты поднимаешься, потому мы и живы. Через 2 года Милан сумел выиграть Лигу чемпионов, но уже без меня“, - цитирует Шевченко Calciomercato со ссылкой на прямой эфир специалиста с Кристианом Виери в Instagram.

Отметим, что Шевченко назвал факторы, которые помогли выиграть Золотой мяч.

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Теги: Андрей Шевченко, Милан, Ливерпуль, Лига чемпионов, футбол
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